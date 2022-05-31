Лукашенко заявил о грозившей Белоруссии судьбе Украины

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине сейчас реализуется сценарий, который Запад готовил для Белоруссии. Об этом сообщается на его официальном сайте.
«Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», - сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил, что власти Белоруссии должны проводить эффективную контрпропаганду, чтобы противостоять «фейкам» западным СМИ.
«Не надо бояться этого слова - пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее», - отметил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в Минске обеспокоены планами Польши по «расчленению» Украины.
По его мнению, такая же стратегия существует и в отношении Западной Белоруссии.
Лукашенко заявил, что украинцам «еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части» от их страны.