В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
11 минут назад

Лукашенко заявил о грозившей Белоруссии судьбе Украины

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине сейчас реализуется сценарий, который Запад готовил для Белоруссии. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Лукашенко заявил о грозившей Белоруссии судьбе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии должны проводить эффективную контрпропаганду, чтобы противостоять «фейкам» западным СМИ.

«Не надо бояться этого слова - пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее», - отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Минске обеспокоены планами Польши по «расчленению» Украины.

По его мнению, такая же стратегия существует и в отношении Западной Белоруссии.

Лукашенко заявил, что украинцам «еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части» от их страны.

В мире,Александр Лукашенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители