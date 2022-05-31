Бельгия призвала «сделать паузу» в антироссийских санкциях

По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, страны ЕС должны «сделать паузу» и оценить последствия уже введенных против России санкций. Об этом пишет РИА Новости.

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Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Накануне стало известно, что Европейский союз согласовал шестой пакет, предусматривающий среди прочего ввод эмбарго на нефть. Ожидается, что полный запрет будет наложен на импорт российской нефти по морю. При этом поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока останутся.

Александер де Кроо подчеркнул, что согласование этого пакета санкций было «большим шагом вперед» со стороны Бельгии.

«Я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия», - пояснил он.

При этом премьер-министр также выразил уверенность, что «решение по эмбарго на российский газ будет еще сложнее согласовать».