Обзор иноСМИ: Баку вместо Москвы и «смертоносная» угроза Тайваню

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«Азербайджан в выигрыше о кризиса в Европе»

Автор Foreign Policy Габриэль Гэвин считает, что благодаря энергетическому кризису в Европе Азербайджан может «выиграть по-крупному». Пока ЕС вводит санкции против российских энергоресурсов, Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу.

В апреле азербайджанская госкомпания ГНКАР объявила о планах нарастить экспорта газа в Европу на 30 процентов в 2022 году. Только за первый квартал компания поставила ЕС 2,6 миллиарда кубометров газа. Два месяца назад Европарламент принял резолюцию, «резко осуждающую» Азербайджан за «политику уничтожения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе», но затем ЕС провел с Баку переговоры по поставкам газа.

«Тайвань следующий, и это будет намного смертоноснее»

Британский таблоид Daily Express пишет, что результаты российских войск на Украине мотивируют Китай начать операцию на Тайване. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты готовы применить силу, если это потребуется для защиты Тайваня; как отмечает Daily Express, американцам действительно не удастся дистанцироваться от этого кризиса.

Тайвань является частью цепочки островов, которые эффективно блокируют китайское господство в западной части Тихого океана. Если Тайвань падет, то Китай сильно продвинется вперед, потеснив США. Кроме того, «роль Америки как гаранта морских путей для международной торговли - одна из основных причин господства доллара - может быть подорвана».

«НАТО стоит подумать дважды перед приемом Финляндии»

Эксперт Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд в своем материале для Bloomberg заявила, что НАТО стоит «хорошенько подумать», прежде чем принимать в свой состав Финляндию и Швецию. Она отметила, что Россия не собирается нападать ни на одну из этих стран.

По мнению Эшфорд, если Финляндия и Швеция не смогут значительно увеличить военные расходы, обеспечение их безопасности ляжет на плечи США, как произошло со многими другими странами НАТО. Кроме того, она назвала финскую территорию «стратегическим кошмаром» для НАТО, так как у России и Финляндии более 1,3 тысячи километров общей границы, «открытой российским военным угрозам».

Китай начал проверку учебников из-за «проамериканских» картинок

В Китае объявили общенациональную проверку школьных учебников после того, как в соцсетях раскритиковали их иллюстрации - за «уродливость, сексуальные намеки и тайную проамериканскость», сообщает CNN. В китайских соцсетях начали публиковать картинки из учебников, некоторые пользователи сочли изображения детей «с маленькими, широко расставленными глазами и большими лбами уродливыми, оскорбительными и расистскими».

Другие были возмущены «сексуальным подтекстом» на иллюстрациях: к примеру, на некоторых рисунках под одеждой можно разглядеть очертания гениталий. Также пользователи заявили о «проамериканских» рисунках - на них изображены дети в одежде со звездами и полосами в цветах американского флага. Китайские чиновники заявили, что речь идет о «западном культурном проникновении» и тайной работе иллюстраторов на «иностранные силы» с целью «развратить души невинных китайских школьников».

«У Байдена полностью отсутствует стратегия»

Бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности Виктория Коутс осудила решение президента США Джо Байдена не отправлять на Украину ракетные системы, способные достигать российской территории. Об этом сообщает Fox News.