Вучич: Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет

Власти Сербии будут ревниво беречь военный нейтралитет страны, которая не вступит ни в один военный блок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во вторник в своей программной речи после принесения присяги в парламенте республики, сообщил корреспондент ТАСС.
"Во-первых, это европейский путь, ему я посвящу больше всего времени, хотя и не услышу за это аплодисментов. <...> Далее - ключевой политический вопрос для нас, вопрос Косова и Метохии, в свете Украины этот вопрос будет еще острее для нас, <...> мы должны бороться за компромисс, беречь наш народ в Косове и Метохии. <...> Вы [Запад] каждый день говорите о территориальной целостности, но сами уничтожили территориальную целостность Сербии. <...> Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет, мы не нейтральны политически, но будем нейтральны в военном смысле, вокруг нас страны НАТО, мы - как остров, <...> но мы не будем частью ни одного военного блока", - заявил президент.
Вучич отметил, что вскоре окончательно завершится избирательный процесс в Сербии, будет сформирован парламент. После этого, по словам президента, начнется ускоренное формирование правительства. "Надеюсь, новый кабинет министров будет сформирован до конца июля", - сказал Вучич.
По его словам, приоритетами нового правительства будут здравоохранение, укрепление армии, повышение зарплат и пенсий, а также особое внимание будет уделяться демографии.
Избранный 3 апреля президентом Сербии Александр Вучич принес во вторник присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Произнеся текст президентской клятвы, он официально вступил в должность президента на свой второй пятилетний срок.