Вучич: Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет

"Во-первых, это европейский путь, ему я посвящу больше всего времени, хотя и не услышу за это аплодисментов. <...> Далее - ключевой политический вопрос для нас, вопрос Косова и Метохии, в свете Украины этот вопрос будет еще острее для нас, <...> мы должны бороться за компромисс, беречь наш народ в Косове и Метохии. <...> Вы [Запад] каждый день говорите о территориальной целостности, но сами уничтожили территориальную целостность Сербии. <...> Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет, мы не нейтральны политически, но будем нейтральны в военном смысле, вокруг нас страны НАТО, мы - как остров, <...> но мы не будем частью ни одного военного блока", - заявил президент.