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13 минут назад

Рада уволила украинского омбудсмена Людмилу Денисову

BFM.RUиещё 1

Верховная Рада уволила с должности украинского омбудсмена Людмилу Денисову. «За» проголосовало 234 депутата, передает РИА Новости со ссылкой на информацию депутата Ярослава Железняка.

Рада уволила украинского омбудсмена Людмилу Денисову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека.

Накануе Денисова заявила, что ей планируют объявить о недоверии по команде офиса Владимира Зеленского. По ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление.

Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года.

В мире,Ярослав Железняк,Людмила Денисова,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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