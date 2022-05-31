Рада уволила украинского омбудсмена Людмилу Денисову

Верховная Рада уволила с должности украинского омбудсмена Людмилу Денисову. «За» проголосовало 234 депутата, передает РИА Новости со ссылкой на информацию депутата Ярослава Железняка.
Ранее депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека.
Накануе Денисова заявила, что ей планируют объявить о недоверии по команде офиса Владимира Зеленского. По ее мнению, это является незаконным и может расцениваться как давление.
Денисова занимает должность омбудсмена Украины с марта 2018 года.