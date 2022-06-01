В Болгарии заявили о попадании в "газовую ловушку"

Болгария не может перекрыть газопровод "Балканский поток", так как авансом получила плату за транзит российского газа на ближайшие два года. Об этом во вторник, 31 мая, заявил специалист по газовой и нефтяной разработкам, инженер Христо Казанджиев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Несколько месяцев назад "Булгартрансгаз" авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть газопровод", — сказал он.

Кроме того, эксперт обвинил местную газовую компанию в том, что она "играет в команде "Газпрома".

"Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов", — цитирует Казанджиева газета "Известия".