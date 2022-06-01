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1 час назад

В Болгарии заявили о попадании в "газовую ловушку"

Газета.Ruиещё 1

Болгария не может перекрыть газопровод "Балканский поток", так как авансом получила плату за транзит российского газа на ближайшие два года. Об этом во вторник, 31 мая, заявил специалист по газовой и нефтяной разработкам, инженер Христо Казанджиев.

В Болгарии заявили о попадании в "газовую ловушку"
Фото: ТАССТАСС

"Несколько месяцев назад "Булгартрансгаз" авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть газопровод", — сказал он.

Кроме того, эксперт обвинил местную газовую компанию в том, что она "играет в команде "Газпрома".

"Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов", — цитирует Казанджиева газета "Известия".

По его словам, София может вернуть Москве денежные средства и прервать поставки. При этом эксперт отметил, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу.

В мире,Газпром,
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