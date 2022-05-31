В Эстонии признали сложность введения дальнейших санкций против России

Дальнейшее введение ЕС антироссийских санкций «будет все сложнее», так как бьет по европейским странам. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Калласс, пишет РИА Новости.

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Ранее Европейский союз согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Страны ЕС намерены ввести полный запрет на импорт российской нефти по морю. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются.

По мнению Калласс, договориться о дальнейших санкциях будет куда сложнее.

«До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее», - пояснила премьер-министр Эстонии перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

По ее словам, после согласования шестого пакета антироссийских санкций ЕС необходимо приступить к обсуждению седьмого, но вряд ли в него войдет запрет на поставки газа из России.

«Я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалист, я не думаю, что он там будет», - заметила Кая Калласс.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. При этом в ЕС назвали это требование обходом антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.