В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
35 минут назад

В Эстонии признали сложность введения дальнейших санкций против России

Алиса Селезнёва

Дальнейшее введение ЕС антироссийских санкций «будет все сложнее», так как бьет по европейским странам. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Калласс, пишет РИА Новости.

В Эстонии признали сложность введения дальнейших санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Европейский союз согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Страны ЕС намерены ввести полный запрет на импорт российской нефти по морю. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются.

По мнению Калласс, договориться о дальнейших санкциях будет куда сложнее.

«До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее», - пояснила премьер-министр Эстонии перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

По ее словам, после согласования шестого пакета антироссийских санкций ЕС необходимо приступить к обсуждению седьмого, но вряд ли в него войдет запрет на поставки газа из России.

«Я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалист, я не думаю, что он там будет», - заметила Кая Калласс.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. При этом в ЕС назвали это требование обходом антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.

Однако затем в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия предложила импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и выполнять требование президента России. В соответствующем документе отмечается, что санкции не запрещают открытие счета в Газпромбанке и компании могут оплачивать российский газ, если это делается в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах закупающие топливо фирмы должны сделать «четкое заявление», что оплата произведена, и они считают свои обязательства исполненными.

В мире,Владимир Путин,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители