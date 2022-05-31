Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Эрдоган предложил Путину организовать встречу делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле. Анкара предлагает свое участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся на эту встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться лично с Владимиром Путиным, «только с ним, без его посредников». По словам Зеленского, переговоры должны вестись «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов». 28 мая в интервью голландскому телевидению Зеленский пояснил, что российские делегации «ничего не значат» и «не могут принимать решения». В России заявления Зеленского о желании говорить только с Владимиром Путиным называют «чистым пиаром».