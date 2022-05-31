Боррель высказался за превращение ЕС в военную силу

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, конфликт на Украине доказал ЕС, что одной мягкой силы недостаточно. Об этом пишет ТАСС.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

Сегодня Жозеп Боррель подчеркнул, что украинский кризис показал Евросоюзу, что тот должен стать «серьезной военной силой».

«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», - пояснил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного игрока, потому вызывает сомнение «безобидность» желания Киева туда вступить. Он заметил, что сейчас страны ЕС по сути сливаются с НАТО и будет «выполнять функции его придатка».