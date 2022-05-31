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34 минуты назад

Боррель: Евросоюз должен стать военной силой

Алиса Селезнёва

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, конфликт на Украине доказал ЕС, что одной мягкой силы недостаточно. Об этом пишет ТАСС.

Боррель высказался за превращение ЕС в военную силу
Фото: ReutersReuters

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

Сегодня Жозеп Боррель подчеркнул, что украинский кризис показал Евросоюзу, что тот должен стать «серьезной военной силой».

«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», - пояснил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного игрока, потому вызывает сомнение «безобидность» желания Киева туда вступить. Он заметил, что сейчас страны ЕС по сути сливаются с НАТО и будет «выполнять функции его придатка».

Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией

При этом глава МИД России назвал «из ряда вон выходящим» заявление Жозепа Бореля о том, что «эта война должна быть выиграна Украиной на поле боя».

В мире,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,ЕС,
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