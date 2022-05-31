Боррель потребовал включить в черный список ЕС патриарха Кирилла

«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций.

Напомним, в первый день саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, таким образом разблокировав введение шестого пакета санкций. Новый пакет также включает в себя отключение от SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанк, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.