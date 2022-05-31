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42 минуты назад

Боррель потребовал включить в черный список ЕС патриарха Кирилла

Елена Прошина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель потребовал включить в черный список ЕС патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций.

Напомним, в первый день саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, таким образом разблокировав введение шестого пакета санкций. Новый пакет также включает в себя отключение от SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанк, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.

Ранее предстоятель Русской Православной Церкви пожелал стойкости духовенству прихожанам на Украине, которые находятся в условиях давления со стороны противников веры и радикалов. По его словам, украинский народ сегодня отстаивает ценности православной веры в конкретных тяжелейших исторических обстоятельствах.

В мире,Жозеп Боррель,РПЦ,Сбербанк России,ЕС,
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