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1 час назад

На «Азовстали» обнаружили несколько «заблудившихся» украинских боевиков

Lenta.ruиещё 3

Представители Народной милиции Донецкой народной республики при осмотре подземных коммуникаций мариупольского завода «Азовсталь» обнаружили несколько «заблудившихся» украинских боевиков из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека», — сообщил глава республики.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил о полном освобождении территории мариупольского завода «Азовсталь».

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В общей сложности ее покинули 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, находившихся на осажденном предприятии.

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