Представители Народной милиции Донецкой народной республики при осмотре подземных коммуникаций мариупольского завода «Азовсталь» обнаружили несколько «заблудившихся» украинских боевиков из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.