В Пентагоне раскрыли варианты окончания конфликта на Украине

«Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов», - сказал Марк Милли.