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1 час назад

В Пентагоне раскрыли варианты окончания конфликта на Украине

Вероника Полынина

Мирные переговоры стали бы логичным выбором для завершения конфликта на Украине, считает председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В интервью телеканалу Fox Милли заявил, что сейчас предсказать исход конфликта трудно, ситуация может развиваться в нескольких направлениях, передает РИА «Новости».

«Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов», - сказал Марк Милли.

По мнению генерала, возможности для диалога между Москвой и Киевом существуют, переговоры могут состояться в том числе по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу», - считает Милли.

19 мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли впервые с начала спецоперации на Украине провел телефонный разговор с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. Беседа состоялась через шесть дней после того, как министр обороны США Ллойд Остин поговорил с Сергеем Шойгу.

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

США надеются, что беседа Герасимова и Милли позволит сторонам подойти к дипломатической развязке ситуации на Украине.

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