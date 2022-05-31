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11 минут назад

Пуленепробиваемые детские рюкзаки показали на видео в США

Александр Кузьмин

В США поступили в продажу пуленепробиваемые детские рюкзаки. Такие ранцы набирают популярность у покупателей после известных трагических событий в Техасе. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры с аксессуаром.

По данным источника, владелец одной из организаций, занимающейся продажей рюкзаков, в прошлом был сотрудником секретной службы, а также охранником четырех американских президентов. По его мнению, пуленепробиваемая заплечная сумка станет настоящей броней. Разделив ее на две части, ее можно использовать в качестве жилета.

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