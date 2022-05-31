Чавушоглу назвал препятствие для отправки судов с зерном из Одессы

Одним из главных препятствий для свободного прохода судов с зерном из Одессы являются установленные украинской стороной мины в Черном море. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

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"Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина - это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что между Москвой и Киевом в этом контексте есть серьезные неразрешенные проблемы.

"Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона якобы заверяет, что для безопасного судоходства в районе Одессы она способна очистить море от мин "за одну-две недели".

В связи со сложившейся ситуацией Чавушоглу указал, что необходимо создать механизм между РФ и Украиной для разрешения проблемы. Этот механизм Анкара предлагает создать с участием ООН и готова также участвовать в нем.