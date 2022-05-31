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30 минут назад

Чавушоглу назвал украинские мины препятствием для отправки судов с зерном из Одессы

ТАССиещё 6

Одним из главных препятствий для свободного прохода судов с зерном из Одессы являются установленные украинской стороной мины в Черном море. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

Чавушоглу назвал препятствие для отправки судов с зерном из Одессы
Фото: ReutersReuters

"Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина - это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что между Москвой и Киевом в этом контексте есть серьезные неразрешенные проблемы.

"Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона якобы заверяет, что для безопасного судоходства в районе Одессы она способна очистить море от мин "за одну-две недели".

В связи со сложившейся ситуацией Чавушоглу указал, что необходимо создать механизм между РФ и Украиной для разрешения проблемы. Этот механизм Анкара предлагает создать с участием ООН и готова также участвовать в нем.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа заявил, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. По его словам, "подразделениями Военно-морских сил Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах, эти взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море, из-за чего представляют серьезную опасность как для морских флотов, так и для портовой инфраструктуры причерноморских стран".

В мире,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД Турции,ООН,
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