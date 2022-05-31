Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ошибкой отказ президента США Джо Байдена от поставок Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных нанести удар по территории РФ, пишет RT. По его мнению такое решение главы Соединенных Штатов «не подобает настоящему лидеру».

Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает, — сказал Макфол.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден не исключил возможность отправки РСЗО на территорию Украины. При этом уточняется, что речь не идет об отправке дальнобойных ракет, из-за опасений возможного удара по городам России со стороны ВСУ.