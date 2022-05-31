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43 минуты назад

В ЕС назвали условия помощи Украине

Мария Иванова

Европейский совет согласовал разработку платформы по восстановлению Украины, в которой примут участие Киев, страны ЕС и Европейский инвестиционный банк. Как сообщается на сайте органа, помощь в рамках этой платформы будет привязана к антикоррупционным мерам на Украине.

В ЕС назвали условия помощи Украине
Фото: ReutersReuters

«Восстановление Украины потребует всесторонней поддержки. Европейский союз и его государства-члены готовы сыграть важную роль в этом», - заявили в Евросовете.

К платформе ЕС по восстановлению Украины могут присоединиться «международные партнеры, финансовые институты, организации, эксперты и заинтересованные стороны».

«Поддержка со стороны ЕС будет связана с реализацией реформ и мер по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом [Украины]», - подчеркивается в заявлении Евросовета.

Ранее ЕС ввел шестой пакет санкций против России. Страны блока согласовали частичное нефтяное эмбарго - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу. В Венгрии заявили, что поставки российской нефти в страну продолжатся.

В Евросоюзе рассчитывают, что к концу 2022 года импорт российской нефти в страны ЕС сократится на 90 процентов.

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Вместе с объявлением очередного пакета санкций в ЕС сообщили, что готовы выделить Украине девять миллиардов евро помощи совместно с членами G7. СМИ писали, что часть этой помощи может быть выделена в виде грантов, часть - в виде льготных кредитов.

В мире,Европейский совет,ЕС,
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