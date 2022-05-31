В ЕС назвали условия помощи Украине

Европейский совет согласовал разработку платформы по восстановлению Украины, в которой примут участие Киев, страны ЕС и Европейский инвестиционный банк. Как сообщается на сайте органа, помощь в рамках этой платформы будет привязана к антикоррупционным мерам на Украине.

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«Восстановление Украины потребует всесторонней поддержки. Европейский союз и его государства-члены готовы сыграть важную роль в этом», - заявили в Евросовете.

К платформе ЕС по восстановлению Украины могут присоединиться «международные партнеры, финансовые институты, организации, эксперты и заинтересованные стороны».

«Поддержка со стороны ЕС будет связана с реализацией реформ и мер по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом [Украины]», - подчеркивается в заявлении Евросовета.

Ранее ЕС ввел шестой пакет санкций против России. Страны блока согласовали частичное нефтяное эмбарго - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу. В Венгрии заявили, что поставки российской нефти в страну продолжатся.

В Евросоюзе рассчитывают, что к концу 2022 года импорт российской нефти в страны ЕС сократится на 90 процентов.