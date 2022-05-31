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1 час назад

В Мариуполе возобновил работу торговый порт

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Мариупольский торговый порт возобновил свою работу. Его цитирует «Интерфакс».

В Мариуполе возобновил работу торговый порт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стояла очень амбициозная задача, мы говорили 28 апреля, что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти», — рассказал Пушилин.

По словам главы республики, за это время специалисты разминировали 1,5 миллиона квадратных метров порта, уничтожив 12 тысяч взрывоопасных предметов. В настоящее время в гавань уже зашли суда, происходит отгрузка продукции, отметил он.

В мире,Денис Пушилин,
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