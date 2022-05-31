В Мариуполе возобновил работу торговый порт

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Мариупольский торговый порт возобновил свою работу. Его цитирует «Интерфакс».
«Стояла очень амбициозная задача, мы говорили 28 апреля, что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти», — рассказал Пушилин.
По словам главы республики, за это время специалисты разминировали 1,5 миллиона квадратных метров порта, уничтожив 12 тысяч взрывоопасных предметов. В настоящее время в гавань уже зашли суда, происходит отгрузка продукции, отметил он.