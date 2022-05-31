Германию обвинили в двойной игре в отношении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру, делая вид, что поддерживает Украину, и одновременно срывая поставки оружия. Об этом в своей статье для британского издания The Spectator заявил директор Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил Германию в неудачах украинской армии. Он заявил, что на Украину до сих пор не поступило оружие, за поставку которого проголосовал бундестаг, из-за чего Россия имеет на Украине тактический успех.

Вольфганг Мюнхау обратил внимание на то, что в своем недавнем обращении канцлер Германии заявил, что выступает на стороне украинцев, однако Берлин «срывает обещанные поставки» оружия Киеву.

«Игра, в которую играет Шольц, довольно очевидна. Правительство Германии уделяет первоочередное внимание своим коммерческим отношениям с Россией, как и всегда, делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО. Это старая двойная игра между Востоком и Западом», - уверен он.

Директор Eurointelligence прогнозирует, что «немецкий меркантилизм» может привести к обострению противоречий между западными и восточными странами ЕС и, в конечном итоге, к фрагментации союза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.