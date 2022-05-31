Евросоюз готов за месяц решить судьбу Украины и Грузии

Заявку на членство в Евросоюзе Украины и Грузии рассмотрят в июне. Об этом сообщается в выводах Европейского совета по Украине.

«Европейский совет принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии. И вернется к этому вопросу на своем июньском заседании», — сообщается на официальном сайте совета ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ. Лидеры ЕС согласились начать процесс принятия Украины. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Украина столкнулась с проблемами из-за большого числа кандидатов. Издание считает, что ЕС не готов расширяться, новых членов не включали в состав с 2013 года, передает «Федеральное агентство новостей». Грузия в мае передала ЕС вторую часть опросника для вступления, сообщает RT.