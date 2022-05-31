Блогер из Молдавии прославилась в TikTok антиукраинскими роликами

Жительница Молдавии получила популярность в TikTok, записывая ролики о России и Украине. На молдавского блогера обратило внимание издание «Ура.ру».
Девушка высмеивает политику Запада в отношении Украины, поведение украинских беженцев и разделение стран Европы на «врагов и друзей» России.
Так, в одном из видео тиктокер высмеяла обещания Запада принять Украину в ЕС. Она обратила внимание на признание президента Франции Эммануэля Макрона в том, что вступление Украины в Евросоюз может «затянуться на годы и даже десятилетия». По ее мнению, в качестве «утешительного приза» за ожидание Украине отдали победу в конкурсе «Евровидение».
Девушка призналась, что записывает тиктоки не «за» Россию или «против» Украины, а «за справедливость».