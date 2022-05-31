Блогер из Молдавии прославилась в TikTok антиукраинскими роликами

Так, в одном из видео тиктокер высмеяла обещания Запада принять Украину в ЕС. Она обратила внимание на признание президента Франции Эммануэля Макрона в том, что вступление Украины в Евросоюз может «затянуться на годы и даже десятилетия». По ее мнению, в качестве «утешительного приза» за ожидание Украине отдали победу в конкурсе «Евровидение».