В США назвали «стратегический кошмар» НАТО

Присоединение Финляндии станет «стратегическим кошмаром» для НАТО из-за протяженной российско-финской границы, считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд. Об этом сообщает РИА «Новости».
В статье для Bloomberg Эшфорд пишет, что в расчете нанести ущерб России НАТО и США не учитывают издержки, с которыми придется столкнуться, когда альянс расширится на территории Финляндии и Швеции. Если присоединение Швеции может сулить определенную выгоду из-за усиления контроля за Балтийским морем, то вступление в НАТО Финляндии станет настоящим «стратегическим кошмаром», поскольку страна имеет общую границу с Россией протяженностью более 1300 километров.
Автор статьи призвала НАТО остановиться и рассмотреть все плюсы и минусы присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, прежде чем поддерживать заявки этих стран.
18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения вопроса о вступлении своих стран в НАТО, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана не удалось. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.