В США назвали «стратегический кошмар» НАТО

Присоединение Финляндии станет «стратегическим кошмаром» для НАТО из-за протяженной российско-финской границы, считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В статье для Bloomberg Эшфорд пишет, что в расчете нанести ущерб России НАТО и США не учитывают издержки, с которыми придется столкнуться, когда альянс расширится на территории Финляндии и Швеции. Если присоединение Швеции может сулить определенную выгоду из-за усиления контроля за Балтийским морем, то вступление в НАТО Финляндии станет настоящим «стратегическим кошмаром», поскольку страна имеет общую границу с Россией протяженностью более 1300 километров.

Автор статьи призвала НАТО остановиться и рассмотреть все плюсы и минусы присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, прежде чем поддерживать заявки этих стран.