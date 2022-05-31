Япония отреагировала на решение ЕС об эмбарго на российскую нефть

Власти Японии приветствуют достигнутую Европейским союзом договоренность по частичному запрету на импорт российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

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По его словам, очень важно продемонстрировать мировой общественности, что боевые действия на территории Украины дорого обойдутся для Российской Федерации. Экспорт нефти — важный источник иностранной валюты для России.

«Мы приветствуем достижение соглашения в ЕС по мерам, способным еще больше снизить энергетическую зависимость от РФ", - заявил Мацуно.

Он также повторил заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио считает единство стран-членов G7 приоритетным в вопросе о введении эмбарго на российскую нефть.