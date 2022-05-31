В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Елена Прошина

Власти Японии приветствуют достигнутую Европейским союзом договоренность по частичному запрету на импорт российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

Япония отреагировала на решение ЕС об эмбарго на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

По его словам, очень важно продемонстрировать мировой общественности, что боевые действия на территории Украины дорого обойдутся для Российской Федерации. Экспорт нефти — важный источник иностранной валюты для России.

«Мы приветствуем достижение соглашения в ЕС по мерам, способным еще больше снизить энергетическую зависимость от РФ", - заявил Мацуно.

Он также повторил заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио считает единство стран-членов G7 приоритетным в вопросе о введении эмбарго на российскую нефть.

Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Ограничения коснулись 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и более 200 российских компаний и организаций. Кроме того, Япония ввела запрет на вывоз в Россию предметов роскоши, включая автомобили и мотоциклы класса «люкс», дорогие алкогольные напитки, косметику, персональные компьютеры и высокотехнологичные товары.

В мире,Фумио Кисида,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители