Япония отреагировала на решение ЕС об эмбарго на российскую нефть

Власти Японии приветствуют достигнутую Европейским союзом договоренность по частичному запрету на импорт российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.
По его словам, очень важно продемонстрировать мировой общественности, что боевые действия на территории Украины дорого обойдутся для Российской Федерации. Экспорт нефти — важный источник иностранной валюты для России.
«Мы приветствуем достижение соглашения в ЕС по мерам, способным еще больше снизить энергетическую зависимость от РФ", - заявил Мацуно.
Он также повторил заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио считает единство стран-членов G7 приоритетным в вопросе о введении эмбарго на российскую нефть.
Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Ограничения коснулись 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и более 200 российских компаний и организаций. Кроме того, Япония ввела запрет на вывоз в Россию предметов роскоши, включая автомобили и мотоциклы класса «люкс», дорогие алкогольные напитки, косметику, персональные компьютеры и высокотехнологичные товары.