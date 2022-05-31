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45 минут назад

В Китае за сутки выявили 174 новых случая ковида

ТАСС

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали всего 174 новых случая заражения коронавирусом - минимальный уровень с 19 февраля. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В Китае за сутки выявили новые случаи ковида
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется в распространенном заявлении, 77 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 50 человек, остальные 124 - бессимптомные носители.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заболевших ковидом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, уменьшалось в среднем на 6,2% в сутки и составляет 2 508 человек (14 458 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр врачей). По официальным данным, 128 больных в тяжелом состоянии. Примерно 95% из проходящих лечение подхватили инфекцию на территории страны, остальные 5% прибыли из-за границы.

Официально за все время в материковой части КНР переболели порядка 224 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей (власти учитывают больных в итоговой статистике лишь в случае появления симптомов). С начала пандемии в стране умерли 5 226 жителей, за последние четыре дня смертей не зафиксировано.

Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в Шанхае и Пекине (в двух городах примерно 30% новых зафиксированных случаев заражения за минувший день). В остальных регионах ситуация почти полностью нормализовалась, в восьми из них инфицированных нет совсем.

Количество жилых зон с повышенным уровнем риска заражения в КНР за последние семь дней сократилось более чем вдвое - с 55 до 26 (из них 18 в столице). Местные случаи за последний месяц были выявлены в 23 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

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