Названо «опасное заблуждение» ЕС в отношении энергоресурсов РФ

Дорогостоящие попытки Европейского союза найти альтернативный источник энергоресурсов на замену России вызывают болезненные перебои на мировом рынке и ускоряют инфляцию. Об этом заявила основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в своей статье для японского издания Nikkei Asian Review, передает РИА Новости.

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По ее словам, странам Европейского союза стоило бы смотреть на ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе.

Хари считает, что Япония имеет полное право продолжать вести с Россией нефтегазовые проекты на Сахалине. Она отметила, что на проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» приходится около 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Японию. При этом стране приходиться конкурировать с Китаем, который в прошлом году обогнал Японию в звании крупнейшего импортера СПГ в мире.

Основатель Vanda Insights отметила, что намерение Европы нарастить импорт СПГ усиливает глобальную конкуренцию на этот ресурс, хотя доступ к нему и так достаточно ограничен. Учитывая возникшую ситуацию, Токио не станет давить на японские компании, чтобы они вышли из проектов «Сахалин».

Хари пояснила, что именно в этом кроется «глубокое заблуждение» западных лидеров — они призывают страны Азии отказываться от российских ресурсов, не зная, к каким последствиям это приведет. По ее словам, европейские страны хотя бы могут помогать друг другу в поставках за счет удобного географического положения. У Токио таких возможностей нет.