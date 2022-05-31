В ЕС раскрыли санкционные исключения по нефти РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против РФ не коснется поступающей по трубопроводу российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

Ранее лидеры Европейского союза договорились о введении частичного нефтяного эмбарго против России, которое затронет поставки нефти по морю. К такому решению они пришли по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС к концу 2022 года планирует отказаться от 90% поставок российской нефти. Шестой пакет антироссийских санкций также предусматривает отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT и запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов.

Мишель при этом заверил, что частичное эмбарго на нефть не коснется трубопровода. Однако данное исключение носит временный характер.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Европейского союза ввести частичное эмбарго на поставки российской нефти. Он заявил, что Россия найдет других импортеров, передает ТАСС.