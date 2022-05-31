В ЕС раскрыли санкционные исключения по нефти РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против РФ не коснется поступающей по трубопроводу российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее лидеры Европейского союза договорились о введении частичного нефтяного эмбарго против России, которое затронет поставки нефти по морю. К такому решению они пришли по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС к концу 2022 года планирует отказаться от 90% поставок российской нефти. Шестой пакет антироссийских санкций также предусматривает отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT и запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов.
Мишель при этом заверил, что частичное эмбарго на нефть не коснется трубопровода. Однако данное исключение носит временный характер.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Европейского союза ввести частичное эмбарго на поставки российской нефти. Он заявил, что Россия найдет других импортеров, передает ТАСС.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров», — написал Ульянов в Twitter. Он добавил, что Евросоюз сейчас находится «не в лучшей форме», так как слишком быстро меняет свое мышление.