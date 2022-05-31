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1 час назад

Bloomberg: граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО

ТК «Звезда»иещё 1

Граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО в случае принятия скандинавской страны в альянс. Таким мнением в статье для Bloomberg поделилась старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

Bloomberg: граница Финляндии и РФ может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО
Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look PressDirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

По словам Эшфорд, от вступления Швеции и Финляндии в альянс есть только два явных преимущества. Первое заключается в демонстрации европейской солидарности против «российской агрессии», второе - техническое: оно позволяет согласовать членство страны в Евросоюзе с членством в НАТО и избежать маловероятного, но проблематичного сценария, когда государство-член ЕС подвергает нападению, но не попадает под защиту статьи 5 пакта военного блока о взаимной обороне.

В то же время, отмечает Эшфорд, вызывает сомнения ценность вклада Швеции и Финляндии в оборону альянса, так как вооруженные силы эти страны сосредотачивают, прежде всего, на защите собственных территорий. А граница РФ и Финляндии и вовсе является «стратегическим кошмаром» для альянса, заявляет эксперт.

«Финская территория... является стратегическим кошмаром... Страна имеет 800-мильную границу с Россией (1,3 тыс. км. - Прим.ред.), которая, как говорится в недавнем исследовании Центра стратегических и международных исследований, “сильно подвержена российским военным угрозам”», - пишет она.

Финляндия и Швеция в середине мая подали официальные заявки на вступление в НАТО. По словам президента РФ Владимира Путина, непосредственной угрозы такая ситуация не создает, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эти территории вызовет ответную реакцию.

В мире,Владимир Путин,CSIS,НАТО,ЕС,
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