Лидеры стран Евросоюза решили отключить Сбербанк от SWIFT

«Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка — Сбербанк», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ ). Также ЕС намерен ввести санкции против трех российских государственных вещательных компаний и ряда физических лиц, связанных с властями РФ, добавил он.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет санкции против Сбербанка и ряда российских телеканалов в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Американская газета Politico сообщала, что отключение от SWIFT затронет еще несколько банков РФ помимо Сбербанка.

Евросоюз собирался принять шестой пакет санкций, который бы включал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС одобрили подобную идею. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. В результате из-за раскола внутри организации очередной санкционный пакет против России оказался заблокирован.