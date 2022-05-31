В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Лидеры стран Евросоюза решили отключить Сбербанк от SWIFT

Ura.Ru

Главы стран-членов Европейского союза приняли решение отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Лидеры стран Евросоюза решили отключить Сбербанк от SWIFT
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка — Сбербанк», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). Также ЕС намерен ввести санкции против трех российских государственных вещательных компаний и ряда физических лиц, связанных с властями РФ, добавил он.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет санкции против Сбербанка и ряда российских телеканалов в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Американская газета Politico сообщала, что отключение от SWIFT затронет еще несколько банков РФ помимо Сбербанка.

Евросоюз собирался принять шестой пакет санкций, который бы включал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС одобрили подобную идею. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. В результате из-за раскола внутри организации очередной санкционный пакет против России оказался заблокирован.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители