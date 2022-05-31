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8 минут назад

Король Бахрейна призвал Лаврова к мирному решению на Украине

Елена Прошина

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Манаму с рабочим визитом. Они обсудили международную и региональную повестку, а также боевые действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.

Король Бахрейна обратился к Лаврову по поводу Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, шейх Хамад бен Иса Аль Халифа отметил чрезвычайную важность урегулирования конфликта на Украине «в соответствии с интересами двух стран». Он подчеркнул, что от этого зависит стабильность и безопасность не только европейского континента, но и всего мира. Кроме того, король Бахрейна считает, что Россия и Украина должны сосредоточиться на дипломатическом пути. Он призвал заключить соглашение, которое обеспечит мир и безопасность всем сторонам, сохранит жизни мирному населению, а также предоставит возможность организовать доставку гуманитарной помощи беженцам.

Отмечается, что Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна 30 мая. Он планирует провести переговоры со своим бахрейнским коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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