Санду проявила заинтересованность в сотрудничестве в рамках СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ. Так она ответила в понедельник в интервью телеканалу PRO TV на вопрос о возможном выходе из содружества после подачи республикой заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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"Пока страна может получать преимущества от соглашений [в рамках СНГ], она должна их получать. Сейчас есть проблемы с соблюдением этих соглашений с российской стороны. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными", - заявила Санду.

В 2021 году в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Сегодня она контролирует молдавский парламент и правительство. В 2014 году республика подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а в марте этого года подала заявку на членство в ЕС вместе с Грузией и Украиной.