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7 минут назад

Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович комментируя планы США передать Киеву реактивные системы залпового огня заявил, что Украина устроит Штатам «образцово-показательную истерику», если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей РСЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Арестович пообещал устроить США образцово-показательную истерику
Фото: соцсетисоцсети

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <…>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — рассказал Арестович.

Комментируя заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует осуществлять поставки ракет большой дальности к этим комплексам, советник главы офиса президента Украины сказал, что «нам и 70 км с головой хватит».

В Совфеде назвали причину отказа США поставить Киеву РСЗО

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что американские власти не станут поставлять украинской стороне те ракеты, радиус которых позволил бы наносить удары по территории РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Армия,Алексей Арестович,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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