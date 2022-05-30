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7 минут назад

Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса

ТАСС

Турция на саммите НАТО в конце июня в Мадриде изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик после заседания исполкома ПСР, который провел ее лидер, президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса
Фото: аррарр

"В Мадриде будет вновь обсуждаться новая концепция [НАТО]. Турция детально изложит на нем свои подходы", - сказал Челик журналистам.

По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса, но исходит из того, что это прежде всего блок безопасности, поэтому страны, планирующие вступить в альянс, должны соблюдать критерии членства в организации. В связи с этим Челик вновь изложил позицию руководства Турции, заявляющего, что в Анкаре не поддержат членство в НАТО Швеции и Финляндии, пока обе скандинавские страны не пересмотрят свое отношение к террористическим организациям. Представитель правящей турецкой партии также сказал, что Анкара имеет законное право применять право вето в отношении стран, "поддерживающих терроризм".

К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана, так называемые Сирийские силы национальной самообороны и "террористическую организацию фетхуллахистов", которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в Турции в 2016 году.

В мире,Армия,Омер Челик,Партия справедливости и развития,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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