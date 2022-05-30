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44 минуты назад

Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме

Вероника Полынина

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме, на котором должен решиться вопрос о вхождении региона в состав России.

Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает ТАСС, действие указа «О назначении референдума Республики Южная Осетия» приостановлен до завершения консультаций с Россией.

Глава республики отметил, что всецело поддерживает инициативу граждан об интеграции с РФ.

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«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года, <…> всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», - говорится в документе.

В конце марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил, что республика планирует войти в состав России. 8 мая Бибилов проиграл на выборах президента лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Перед уходом с должности Бибилов назначил дату референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ на 17 июля.

В мире,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,ООН,
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