Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морским путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во время встречи президент Эрдоган заявил, что они приложили все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Российской Федерацией и что отныне они готовы оказывать необходимую поддержку, включая посредничество», — говорится в заявлении канцелярии президента Турции.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.