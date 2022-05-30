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17 минут назад

Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морским путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во время встречи президент Эрдоган заявил, что они приложили все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Российской Федерацией и что отныне они готовы оказывать необходимую поддержку, включая посредничество», — говорится в заявлении канцелярии президента Турции.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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