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32 минуты назад

Шольц назвал условием для ослабления санкций договоренности РФ и Украины

ТАССиещё 1

Украина сама должна решать, какие условия мира с Россией она примет - именно от таких договоренностей, а не от навязанных извне, будет зависеть дальнейший санкционный режим Запада. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD в понедельник.

Шольц назвал условие ослабления санкций против России
Фото: ReutersReuters

"Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он. При этом Шольц вновь подчеркнул, что это не должен быть "навязанный мир".

Также Шольц утверждал, что "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы". Он в очередной раз призвал вывести военнослужащих с украинской территории.

В мире,Олаф Шольц,
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