Шольц назвал условие ослабления санкций против России

"Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он. При этом Шольц вновь подчеркнул, что это не должен быть "навязанный мир".