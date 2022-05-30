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46 минут назад

Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО

Елена Прошина

В Вашингтоне изучают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня, но речи о дальнобойных ракетах не идет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО
Фото: ReutersReuters

«Отправка РСЗО находится на рассмотрении, но варианты с возможностью нанесения дальнего удара не рассматриваются», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что президент США Джо Байден не исключает отправки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято.

Ранее американский лидер заявлял, что страна не станет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по российской территории. Новый пакет военной помощи Украине могут объявить уже на этой неделе. Помимо РСЗО ожидается, что в него войдут системы HIMARS, имеющие дальность пуска как у ракет, но передвигающиеся на колесных шасси.

В мире,Армия,Джозеф Байден,
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