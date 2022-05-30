Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО

В Вашингтоне изучают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня, но речи о дальнобойных ракетах не идет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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«Отправка РСЗО находится на рассмотрении, но варианты с возможностью нанесения дальнего удара не рассматриваются», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что президент США Джо Байден не исключает отправки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято.