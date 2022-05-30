Зеленский подверг резкой критике Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь в понедельник к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие. Зеленский выступал перед европейскими политиками дистанционно, соответствующая видеозапись размещена в его официальном телеграм-канале.

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"Пятый пакет санкций был введен 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня", - сказал Зеленский.

По его мнению, необходим прогресс в санкциях, "чтобы заставить Россию искать мира с Украиной".

Он также вновь заявил, что "компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может".

Страны Евросоюза уже около месяца не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России, который, согласно замыслу Еврокомиссии, должен включать нефтяное эмбарго. Запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. Против данных мер выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от принятия ограничительных мер станет катастрофическим для экономики Европы.

В настоящее время, чтобы получить согласие Венгрии, Еврокомиссия пошла на значительное смягчение своей позиции, объявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет.