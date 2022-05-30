Украинские беженцы в Болгарии «взбунтовались»

«Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем», — рассказала радио одна из женщин в составе группы.