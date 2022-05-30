Украинские беженцы в Болгарии «взбунтовались»

Группа украинских беженцев в Болгарии «взбунтовалась» и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель.
Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По мнению 19 украинских граждан, турбаза в районе Велико-Тырново, на которую их переселили из черноморской Варны, оказалась непригодной для проживания. Они «взбунтовались» и их отправили в частный отель в Горна-Оряховице.
«Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем», — рассказала радио одна из женщин в составе группы.
Вместе с этим хозяйка отеля, в котором разместились граждане Украины, заявила, что будет кормить беженцев только до 1 июня.
«Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день», — сказала она.