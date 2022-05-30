Украина заявила об утечке аммиака в Донбассе

«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сам по себе», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

В Донецкой народной республике утверждают, что утечки быть не может, передает «Интерфакс». «Аммиакопровод, та его ветка, которая идет с Горловского завода "Стирол" через Артемовск, стоит с 2014 года пустая», — заявил глава администрации Горловки Иван Приходько.