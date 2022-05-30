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42 минуты назад

МИД Франции потребовал расследовать гибель журналиста BFM

Вероника Полынина

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала провести расследование смерти французского журналиста Фредерика Леклер-Имоффа, погибшего в Луганской области. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Франции потребовал расследовать гибель журналиста на Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Франция требует начала в кратчайшие сроки расследования, чтобы установить все обстоятельства гибели журналиста телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа», - говорится в распространенном МИД Франции сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью французского журналиста в Луганской области.

Макрон сообщил о гибели французского журналиста в Донбассе

«Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа. Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий», - написал он в твиттере.

Известно, что 32-летний Фредерик Леклер-Имофф был оператором телеканала BFM. Он ехал в бронированном автомобиле и погиб от разрыва снаряда. Поездка в Донбасс была его второй командировкой в зону боевых действий.

В мире,Эммануэль Макрон,
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