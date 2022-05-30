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42 минуты назад

Власти Херсонской области сообщили об атаке ВСУ на местную инфраструктуру связи

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины атаковали инфраструктуру связи в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В Херсоне сообщили об атаке ВСУ на местную инфраструктуру связи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, обстрелы со стороны ВСУ привели к масштабной аварии на магистральной сети. В результате были разрушены основные узлы, что привело к глобальному отключению мобильных операторов. Без связи остались более 500 тыс. человек.

«Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время. <...> Оперативное решение вопроса украинской стороной маловероятно, к тому же Киев боится роста пророссийских настроений», — сказал Стремоусов.

В этой связи, как сообщил замглавы ВГА Херсонской области, руководство региона обращается к российским властям с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для того, чтобы восстановить связь в области.

17 мая замгендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщал, что жителей ЛНР переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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