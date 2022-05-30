Холокост и его сторонники: Какой вклад внесли европейские страны

Холокост — политика нацистской Германии по уничтожению евреев. Однако занимались этим не одни фашисты. В истреблении еврейского народа гитлеровцам помогали не только жители государств-союзников Третьего рейха и коллаборационисты в оккупированных территориях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет в своей статье участник Лиги авторов Максим Рычков, по данным польского историка Франтишека Пипера, во время Второй мировой войны в одном только лагерном комплексе Аушвиц-Биркенау (в российской историографии известном как Освенцим) погибли около миллиона евреев. Представителей этого народа привезли туда примерно из 10 европейских стран, включая Норвегии, Грецию, Франции и Словакию. Без пособничества жителей европейских государств сделать это было бы невозможно.

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Гитлер и его соратники не придумали антисемитизм на пустом месте. Такие настроения существовали почти во всех государствах Европы на протяжении столетий. Поводы для предрассудков давала сама специфика жизни еврейского народа, представленного диаспорами в разных странах. Люди этой национальности настороженно относились к чужакам, стремились сохранять в чистоте свою религию, обычаи и культуру.

"Классический" антисемитизм основывался на противоречиях между христианством и иудаизмом и непочитании евреями Иисуса Христа. В Средние века и в Новое время в Европе устраивались погромы евреев и их принудительное изгнание с территорий, причем часто эти действия одобрялись светскими и духовными властями.

По религиозными лозунгами антисемитов часто скрывалась их зависть к сравнительному достатку евреев и их успехи в таких сферах, как торговля, медицина, ремесла, юриспруденция и банковское дело.

Однако к началу 20 века евреи успешно интегрировались в окружавшую их среду. Антисемитские законы больше не действовали почти во всех европейских странах. Евреи служили в армиях и занимали посты на госслужбе. Иудейская религиозность ослабела.

Но предрассудки по отношению к евреям продолжали жить. Этот народ отождествлялся с наступлением секулярных ценностей эпохи Просвещения, модернизацией, капитализмом и урбанизацией. Слои общества, страдающие от этих процессов, видели источник своих страданий именно в евреях.

В 1930-х годах численность евреев в Европе составляла 8-10 миллионов человек. В Германии их было от 500 до 550 тысяч (примерно 1% населения). Еще больше евреев проживали в СССР, Румынии и Польше.

Помимо немецких авторов, вроде Пауля Лагарда, Генриха Класса или Антонина Эккарта, теоретиками расового антисемитизма стали француз Жозеф Гобино, англичанин Хьюстон Чемберлен и русский мыслитель Павел Флоренский. Однако с наибольшим энтузиазмом расовый антисемитизм восприняли немецкие и австрийские националисты.

Проигрыш Германии и Австрии в Первой Мировой войне повысил популярность антисемитизма в этих странах. Политики-популисты утверждали, что военное поражение — дело рук евреев, "ударивших ножом в спину". В немецком обществе после войны сложились мощные антидемократический, националистический и милитаристский тренды, носившие отчетливо антисемитский характер. Этим воспользовалась гитлеровская НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия).

В 1933 году Гитлера назначили рейхсканцлером (председателем правительства). В следующем году его провозгласили фюрером немецкого народа. НСДАП стала правящей и единственной законной партией. Ненависть к евреям превратилась в составную часть государственной политики.

В апреле 1933 года нацисты утвердили первые антиеврейские законы, так называемые «арийские параграфы». Они запретили евреям армейскую и чиновничью службы вместе с рядом других занятий, включая фермерство.

В сентябре 1935 года были приняты «Нюрнбергские расовые законы». В соответствии с этими правовыми актами евреи теряли статус граждан Германии, не могли вступать в брак с «арийцами» и использовать немецкую национальную символику. Через три года, 9-10 ноября 1938 года произошел масштабный еврейский погром, получивший название «Хрустальная ночь». Нацисты в разных регионах нападали на евреев, уничтожали их имущество, поджигали синагоги. По всей стране было убито от 90 до 400 человек. Еще около 30 тысяч евреев отправили в концлагеря.

На международном уровне такие преследования евреев не встречали последовательного осуждения. Представители других государств либо считали это внутренним делом Германии, либо разделяли данные взгляды. Евреи были вынуждены уезжать из Германии.

Для иностранных единомышленников нацистов гонения на евреев, происходящие в Германии, стали примером для подражания. В 1938-1941 годах аналогичные «Нюрнбергским расовым законам» акты приняли Италия, Венгрия, Болгария и другие государства.

Фашисты никогда не располагали единым планом решения еврейского вопроса. Не прекращалась полемика о том, что именно нужно делать с евреями. Большой популярностью пользовались идеи о насильственном выселении представителей этого народа из Европы. Евреев хотели депортировать в заведомо не пригодные для жизни места, например, на остров Мадагаскар или на территорию СССР, которую фашисты планировали захватить.

Но начавшийся военный конфликт не привел к молниеносной победе Гитлера. Амбициозные планы пришлось корректировать. В 1939-1941 годах в захваченной Польше и оккупированной части Советского Союза нацисты создали сеть гетто — особых жилых зон для евреев. В этих местах царили голод, болезни и смерть. Помимо этого нацисты опробовали на евреях, имевших наследственные заболевания и проблемы с психикой, программы по эвтаназии и стерилизации.

В начале 1943 года гитлеровцы пришли к идее создания лагерей смерти в оккупированной Польше. Реальной целью этого проекта была депортация европейских евреев и их уничтожение в концлагерях на бывших польских землях. На некоторых оккупированных территориях СССР немецкие военные и эсэсовцы при участии местных пособников казнили евреев еще с 1941 года.

Греческим словом "Холокост", в переводе означающим "всесожжение", называют преследование и массовое истребление евреев Германией во время Второй мировой войны. Для обозначения геноцида евреев также используется термин "Шоа" («катастрофа» на иврите).

За время оккупации только в Киеве было казнено около 150 тысяч евреев. Почти три четверти жертв Холокоста — граждане СССР и Польши (всего около 4,5 миллионов человек). Такой высокой смертности способствовали как крайне жестокий характер оккупации и антисемитизм среди местных жителей.

Зимой 1942 года Третий рейх контролировал почти всю континентальную Европу за исключением СССР и нескольких нейтральных государств. Это давало возможность приступить к массовым депортациям евреев.

Союзники нацистов не всегда помогали партнерам. С одной стороны, солидарность в еврейском вопросе служила гарантом дружественных отношений с Германией. С другой стороны, союзники Третьего рейха пытались сохранить национальный суверенитет, насколько это было возможно. Так, регент Венгрии Миклош Хорти долгое время саботировал вопрос высылки евреев на восток. Подобным образом пытались поступать и некоторые другие союзники Германии.

Весной 1944 года во избежание выхода Венгрии из войны страну оккупировали немецкие войска. Новое пронацистское правительство менее чем за два месяца депортировало более 400 тысяч евреев из Венгрии и Трансильвании.

Работать над «окончательным решением» в восточноевропейских государствах фашистам было сравнительно просто. Там жило много евреев, и антисемитские предрассудки были широко распространены.

Однако в странах, активно участвовавших в действиях против евреев, антисемитский энтузиазм заметно иссякал по мере неудач Германии на фронте. К зиме 1943 года депортации евреев неожиданно прекратили, в частности, Словакия и Румыния.

На стороне Третьего рейха воевали и страны, где антисемитизм популярен не был — Италия и Финляндия. Италия вообще долгое время оставалась для евреев безопасным местом. Известны случаи, когда итальянские военные тайно вывозили евреев из немецких оккупационных зон.

Однако в сентябре 1943 года северные области Италии оккупировали немецкие войска, и там началась охота на евреев. Примерно каждый десятый житель Италии еврейского происхождения стал жертвой Холокоста.

В захваченных западноевропейских странах население не разделяло антисемитские настроения. Но десятки тысяч евреев оттуда все равно были "эвакуированы на восток".

Коллаборационистами в условной Норвегии или Бельгии руководили не ненависть к евреям, а корысть или страх за свою судьбу.

Больше всего евреев было выслано из оккупированных Нидерландов — свыше 100 тысяч человек. Из них в лагерях выжили только несколько тысяч. Нидерландам часто противопоставляют пример Дании, где уничтожения избежали почти все представители еврейского народа. Однако стоит учитывать, что еврейская община в Дании не насчитывала и восьми тысяч человек — несопоставимо мало в сравнении с Нидерландами. Решение о депортации датских евреев нацисты приняли осенью 1943 года.

В сентябре 1943 года оккупанты сами сообщили датской полиции о готовящихся облавах. Местному Сопротивлению дали время и возможность беспрепятственно перевезти почти всех евреев морем в соседнюю Швецию, сохранявшую нейтралитет.

Неравнодушным европейцам ради спасения евреев приходилось порой идти на необычные меры. В октябре 1943 года фашисты оккупировали греческий остров Закинф. Они потребовали у светских и духовных властей этой территории составить список евреев с указанием мест их жительства. Те же сначала заявили, что евреи на острове не живут. На деле же почти 300 человек тайно увели в горы или спрятали их в греческие семьи. Позже мэр и митрополит принесли немцам список «евреев» — но из двух имен — своих собственных. Потом митрополит, когда-то живший в Германии заявил нацистам, что он друг молодости Гитлера и поэтому лучше их знает, что надо делать с евреями. Немцы покинули остров, не добившись своего.

Для составления этой статьи использовались источники информации из следующих работ:

Кормилицын С.В. «Орден СС: иезуиты империи»;

Могилевская Ю.В. «Тяжкие уроки послушания: о трагедии нидерландских евреев»;

Михман Д. «Антиеврейская традиция в европейской культуре»;

Рис Л. «Холокост: новая история»;

Хафнер С. «Некто по имени Гитлер»;

Хейфец И. «Холокост и еврейское сопротивление в Греции»;