Власти Киева отключили мобильную связь в Запорожской области

«После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — сказал он.