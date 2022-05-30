Власти Киева отключили мобильную связь в Запорожской области

Киевские власти отключили в Запорожской области мобильную связь. Об этом в беседе с «Крым 24» сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — сказал он.
В начале мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявлял, что Украина отключила мобильную связь и интернет на юге страны. По словам Крючкова, без связи и сети остались все освобожденные регионы, в том числе часть Запорожской области, а также Херсонская область.
17 мая замгендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщал, что жителей ЛНР переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380.