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12 минут назад

Власти Киева отключили мобильную связь в Запорожской области

Газета.Ru

Киевские власти отключили в Запорожской области мобильную связь. Об этом в беседе с «Крым 24» сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Власти Киева отключили мобильную связь в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — сказал он.

В начале мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявлял, что Украина отключила мобильную связь и интернет на юге страны. По словам Крючкова, без связи и сети остались все освобожденные регионы, в том числе часть Запорожской области, а также Херсонская область.

17 мая замгендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщал, что жителей ЛНР переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380.

В мире,Олег Крючков,Евгений Балицкий,
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