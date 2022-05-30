Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США

Правительство РФ одобрило предложение министерства иностранных дел расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение российского кабмина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

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"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного в г. Москве 2 сентября 1998 года", - говорится в документе.

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МИД России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Согласно меморандуму, Москва и Вашингтон тогда договорились содействовать упрочению взаимного сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и средств массовой информации. Они выразили намерение поощрять развитие культурных обменов для содействия лучшему пониманию культуры друг друга.

Стороны также условились поощрять научные исследования в этой сфере, проводимые учреждениями обеих стран, оказывать содействие в изучении английского и русского языков в РФ и США соответственно, способствовать учебным и научным обменам студентов, преподавателей и ученых, поощрять развитие контактов между библиотеками и архивами. Среди других положений меморандума - содействие обменам и контактам между представителями СМИ, а также поощрение контактов и сотрудничества между "молодежными, женскими и другими неправительственными организациями двух стран".