Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории.

"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно!" - написал замглавы СБ в понедельник в своем Telegram-канале.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - отметил Медведев.

США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России", - отметил американский президент, чьи слова со ссылкой на пресс-пул Белого дома приводит ТАСС.

Как сообщает агентство Reuters, Байден выступил с таким заявлением на фоне появившихся сообщений о подготовке Вашингтоном отправки на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в американских СМИ появилась информация о намерении США поставить Украине реактивные системы залпового огня. Речь идет об установках M31 GMLRS, которые могут поражать цели на расстоянии от 70 до 500 километров. Глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что Москва надеется на то, что "здравый смысл восторжествует" и Киев не получит дальнобойные ракетные вооружения.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что если Запад начнёт поставлять Украине оружие, способное наносить удары по территории России, то это станет шагом к неприемлемой эскалации.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — сказал он.

По его словам, российская сторона уже предупредила Запад о последствиях, если Украине начнут поставлять оружие, способное наносить удары по России.

«Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе (там таких ещё немного осталось) понимают это», — подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин во время разговора с французским и немецким лидерами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем «заострил вопрос» об опасности накачки Украины западным оружием. Он предупредил европейских коллег о том, что это несёт риски дестабилизации.

«Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса», — собщила пресс-служба Кремля.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине, так как это может привести к эскалации конфликта.

По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.

Выгодополучателями недавно подписанного президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украине будут крупнейшие американские компании, которые занимаются производством и экспортом оружия. Об этом пишет Jacobin.

Издание посчитало, что американские военные подрядчики получат не менее $17 млрд дополнительного доход за поставки вооружений Киеву.

Данную оценку СМИ дало, основываясь на содержании подписанного закона, сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей США, а также актуальных трендов в сфере заключения оружейных контрактов.

В статье отмечается, что таким образом Соединенные Штаты собираются только наращивать военное участие в конфликте на Украине и не намерены использовать дипломатические методы урегулирования кризиса.

«Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения», — добавляется в публикации.

Ранее сообщалось, что США доставили на Украину свыше 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц, речь идет о 155-миллиметровых самоходных гаубицах Krab, сообщило Польское радио.

«Благодаря польской помощи украинцы теперь имеют не менее 24 самоходных орудий западного производства», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами Krab. Франция подарила Украине шесть единиц техники аналогичного типа Caesar.

В свою очередь Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но Берлин поясняет, что экипажи для эксплуатации установок Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение. Дата, когда техника будет доставлена на Украину, неизвестна.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер заявила, что НАТО не хочет поставлять Украине бронетранспортеры или боевые танки, что вызвало возмущение депутатов бундестага. Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Как пишет газета, в правящей коалиции Германии «продолжается бардак» относительно поставок вооружений Украине. Заместитель председателя парламентской группы ХДС/ХСС Йоханн Вадефул считает заявление Меллер «о единой позиции не поставлять БМП и танки западного образца Украине» либо некомпетентностью, либо невежеством, и грозит «настоящим скандалом». Политик, защищающий интересы «зеленых», Сара Нанни также пожаловалась, что это заявление вызвало «раздражение и удивление».

28 мая стало известно, что Германия почти прекратила поставки вооружений Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принципиально не соглашается отправлять Киеву тяжелые вооружения, указывая на договоренности с союзниками Германии по НАТО.

Норвегия поставляет Украине тяжелую артиллерию, находясь под давлением Соединенных Штатов, пишет Klassekampe со ссылкой на старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений (НИМО) Юлию Вильхельмсен.

В статье отмечается, что ранее министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву объявил, что Норвегия наряду с другими странами направит Украине артиллерийские системы. В свою очередь, норвежские власти из-за вопросов безопасности не стали подтверждать данные заявления, однако речь, скорее всего, о самоходных артиллерийских установках M109 A3GN.

По мнению Вильхельмсен, причин для отправки Украине тяжелого оружия у Норвегии несколько. Прежде всего это проявление солидарности с Украиной на новом этапе боевых действий. Однако при этом за эскалацией оружейной поддержки не стоит лишь добрая воля Осло, считает специалист.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад США: они посылают все более тяжелое вооружение и все больше. Речь идет уже не только о самозащите, а о чем-то большем», — отметила она.

Вашингтон не раз заявлял, что его цель — ослабить Москву, причем некоторые даже высказывались о необходимости смены режима в Кремле. По мнению Вильхельмсен, именно эти цели могут стоять за американскими шагами на Украине, поскольку военный конфликт может перерасти в противостояние держав.

При этом специалист отметила, что риск эскалации конфликта за последние месяцы вырос, так как стороны не заинтересованы в переговорах. Кроме того, если Запад продолжит масштабные оружейные поставки украинской стороне, то Кремль будет действовать «жестко и решительно», так как потеря Крыма «неприемлема», а возможная смена режима — «экзистенциальная угроза для всей путинской элиты».

«Сейчас мы наблюдаем интересный момент. В Европе практически не осталось нейтральных государств, и все действующие лица по обе стороны новой границы между Востоком и Западом утверждают, что иного выбора у них не осталось и их действия [поставки оружия] — единственный вариант. Но на самом деле суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — заключила она.

Ранее госсекретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил отказом на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в Пенсионный фонд, который позволяет содержать «будущие поколения норвежцев».

Иностранные наемники на Украине жалуются на недостаток оружия и снаряжения. При этом многие из них ищут способы покинуть страну. Об этом пишет американская The Washington Post.

В интервью изданию иностранные наемники из США и других стран описали несоответствие их ожиданий реальности на Украине. Они, в частности, рассказали, как вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением. Один из собеседников заявил, что украинское командование не позаботилось о связи между бойцами, и им приходилось использовать незащищенную мобильную связь. Другой сообщил о недостаточной информированности об обстановке и полном незнании наемниками местности.

«С самого начала у нас не было никаких шансов», — сказал один из собеседников газеты.

Издание отмечает, что конфликт привлек на Украину ветеранов, которые ранее не участвовали в боевых действиях или сталкивались лишь с плохо подготовленными повстанцами.

Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе с газетой Daily Express заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — заявил Мелвин.

По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада продолжают массированные поставки оружия Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ВС России тщательно отслеживают поставки вооружения Украине.

«Вы знаете, что очень много вооружений идёт на Украину с Запада, вы знаете прекрасно наше отношение к этому. Поэтому здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки», — сказал Песков.