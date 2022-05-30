МИД Франции потребовал расследовать смерть журналиста в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала расследования обстоятельств смерти французского журналиста Фредерика Леклер-Имоффа, погибшего в Донбассе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Франции.

"Франция требует начала в кратчайшие сроки расследования, чтобы установить все обстоятельства гибели журналиста телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа", - указывается в сообщении.

Ранее информацию о гибели журналиста подтвердил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон .

Как сообщил BFM, 32-летний журналист работал в качестве телеоператора. Это была его вторая поездка в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, журналист находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда.