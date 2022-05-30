Пока вы не уснули: новый "Азов" на Украине и огромная скидка на газ Сербии

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В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»

Украинские власти объявили о формировании нового подразделения сил спецопераций «Азов» (ранее одноименный полк «Азов» был признан в РФ националистическим и экстремистским и запрещен). Как сообщает «МК», командиром нового подразделения стал Анатолий Сидоренко.

О создании нового формирования заявили в Харькове 29 мая. В обращении говорится, что «бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области».

У Брянского госуниверситета прогремел взрыв

Взрыв произошел в автомобиле около Брянского государственного университета. Как сообщает ТАСС, в результате погиб 60-летний водитель, еще два человека пострадали.

По предварительным данным, в автомобиле взорвался газовый баллон. Как сообщил источник в силовых структурах, это был личный автомобиль погибшего водителя, который работал шофером ректора университета.

Порошенко с третьей попытки покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки смог пересечь границу. Его выпустили за рубеж после публичного обращения к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет РИА Новости.

28 мая стало известно, что бывший президент два раза попытался покинуть Украину через пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, однако пограничники отказались выпустить его из страны.

Названы последствия взрыва в центре Мелитополя

По предварительным данным, три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

По словам собеседника издания, в центре города был взорван автомобиль, который припарковали неподалеку от одного из зданий городской администрации. Версию также подтвердили сотрудники силовых структур.

В России ограничили торговлю иностранными акциями. Что это значит

ЦБ ввел ограничения на торги иностранными акциями.

Из-за нового ограничения ЦБ частные инвесторы не смогут торговать некоторыми иностранными акциями и облигациями. По оценкам экономистов, решение регулятора затронет 12-15% игроков фондового рынка. ЦБ пошел на такой шаг из опасений, что Запад может конфисковать или аннулировать активы российских инвесторов, объяснили эксперты.

Россия сделала Сербии огромную скидку на газ

В рамках нового соглашения с «Газпромом» Сербия будет платить около $400 за 1000 кубометров газа. Это почти в четыре раза меньше, чем платят другие европейские страны. Об этом телеканалу TV Happy рассказала вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. 29 мая стало известно, что сербский президент Александр Вучич договорился с Владимиром Путиным о поставках газа на ближайшие три года.

Путин включил в состав Совбеза нового участника

Президент Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности. Приказ о включении нового члена в состав Совбеза опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ (...) изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В.», — говорится в тексте указа.

В Турции рассказали о предложении Эрдогана к Путину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Сообщается, что Эрдоган предложил провести встречу между делегациями России, Украины и ООН.

Россиянам рассказали, какая кисломолочка может пропасть из магазинов

Российская кисломолочная продукция готовится на закваске, 80% которой завозится из-за рубежа — Дании, Болгарии и Италии, сообщают эксперты. По их словам, ресурсов у отечественных производителей хватит лишь на кефир, а вот сметана, творог и другие продукты могут стать редкостью. Иностранные компании отказываются работать с Россией из-за санкций, к тому же заметно усложнились оплата товара и его доставка.

Netflix подтвердила отключение сервиса в России

Компания Netflix подтвердила, что отключила свой сервис на территории России. Как сообщает ТАСС, представитель сервиса назвал такую меру «реализацией ухода с российского рынка».

В организации отметили, что дожидались окончания платежного цикла — пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок.

Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России

Украинский певец Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России. В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он опроверг информацию о том, что сам разрешил использовать его треки на территории страны.