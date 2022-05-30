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1 час назад

Макрон подтвердил в Twitter гибель французского журналиста в Донбассе

ТАССиещё 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник в своем Twitter гибель французского журналиста в Донбассе.

Макрон сообщил о гибели французского журналиста в Донбассе
Фото: ReutersReuters

"Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа", - написал Макрон, отметив, что журналист освещал события на Украине.

"Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий", - подчеркнул глава государства.

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В свою очередь телеканал BFM отметил, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда.

В мире,Эмманюэль Макрон,
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