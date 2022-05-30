Макрон сообщил о гибели французского журналиста в Донбассе

В свою очередь телеканал BFM отметил, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда.