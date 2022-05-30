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1 час назад

Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 30 мая, подтвердил информацию о гибели сотрудника французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера Имхоффа в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился журналист, попал под обстрел под Северодонецком.

Указывалось, что судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года. На Украине он получил аккредитацию на работу от BFMTV.

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