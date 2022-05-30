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1 час назад

Шольц призвал Евросоюз «действовать сообща» против России

Говорит Москва

Канцлер Германии назвал хорошим знаком стремление Европы выступать едино и выразил уверенность, что так будет и дальше. Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, Олаф Шольц заявил, что считает обсуждение в Евросоюзе этой темы «хорошим и конструктивным».

Шольц призвал Евросоюз «действовать сообща» против России
Фото: EPAEPA

«Есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания», — заявил канцлер Германии, выступая в Брюсселе.

Сегодня и завтра главы ЕС встречаются на внеочередном саммите, в рамках которого, в частности, будет обсуждаться шестой пакет ограничительных мер в отношении России.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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