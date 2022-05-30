Шольц призвал Евросоюз «действовать сообща» против России

Канцлер Германии назвал хорошим знаком стремление Европы выступать едино и выразил уверенность, что так будет и дальше. Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, Олаф Шольц заявил, что считает обсуждение в Евросоюзе этой темы «хорошим и конструктивным».