Шольц призвал Евросоюз «действовать сообща» против России

Канцлер Германии назвал хорошим знаком стремление Европы выступать едино и выразил уверенность, что так будет и дальше. Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, Олаф Шольц заявил, что считает обсуждение в Евросоюзе этой темы «хорошим и конструктивным».
«Есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания», — заявил канцлер Германии, выступая в Брюсселе.
Сегодня и завтра главы ЕС встречаются на внеочередном саммите, в рамках которого, в частности, будет обсуждаться шестой пакет ограничительных мер в отношении России.