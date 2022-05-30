Байден отказался поставлять Украине способные наносить удары по РФ ракеты

США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Об этом завил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон планировал отправить в Киев современные ракетные системы большой дальности для борьбы с Россией.

«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», - заявил Байден журналистам после возвращения в Белый дом после выходных в Делавэре.